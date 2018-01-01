Азар намекнул на уход из Челси после финала Лиги Европы
Бельгиец, похоже, принял решение об уходе.
Вингер сборной Бельгии и лондонского Челси Эден Азар прокомментировал предстоящий матч финальной стадии Лиги Европы против лондонского Арсенала, а так же намекнул на уход из клуба.
"Сейчас речь о важнейшем европейском турнире, ведь победа в нем является очень важным моментом для Челси.
Мы все очень хотим привести этот Кубок на наш стадион. Особенно этого хочу я, в последнем матче.
Думаю великая победа станет очень хорошим прощанием с Челси", - заявил Азар изданию FourFourTwo.
Напомним, финальный матч Лиги Европы состоится 29-го мая. Начало встречи в 22:00.
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