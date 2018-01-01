Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Азар намекнул на уход из Челси после финала Лиги Европы

Комментариев: 0
Бельгиец, похоже, принял решение об уходе.
Эден Азар
Эден Азар
getty Images

Вингер сборной Бельгии и лондонского Челси Эден Азар прокомментировал предстоящий матч финальной стадии Лиги Европы против лондонского Арсенала, а так же намекнул на уход из клуба.

"Сейчас речь о важнейшем европейском турнире, ведь победа в нем является очень важным моментом для Челси.

Мы все очень хотим привести этот Кубок на наш стадион. Особенно этого хочу я, в последнем матче.

Думаю великая победа станет очень хорошим прощанием с Челси", - заявил Азар изданию FourFourTwo.

Напомним, финальный матч Лиги Европы состоится 29-го мая. Начало встречи в 22:00.

Поделись:
Теги: Эден Азар, Челси, Лига Европы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь