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Лэмпард: Я очень люблю Дерби, мне тяжело смотреть на футболистов после Астон Виллы

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Специалист останется работать в клубе.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
getty Images

Главный тренер английского Дерби Каунти Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение в финальном матче плей-офф за выход в АПЛ Астон Вилле (2:1).

"Такова наша жизнь и такова игра. Хочется сказать, что несмотря на результат я горд за команду и за ребят.

Я тренер, и я хочу оставаться тренеро Дерби. Мне нравится эта команда и отношение в ней.

Мне тяжело смотреть на футболистов после Астон Виллы. Это дружеский коллектив, который очень разочарован поражением", - заявил Лемпард.

Напомним, в АПЛ: поднялись Норвич, Шеффилд Юнайтед и Астон Вилла. В Чемпионшип опустились: Фулхэм, Хаддерсфилд и Кардифф.

Источник: ФК Дерби

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Теги: Фрэнк Лэмпард, Дерби Каунти, Астон Вилла
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