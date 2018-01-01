Лэмпард: Я очень люблю Дерби, мне тяжело смотреть на футболистов после Астон Виллы

Специалист останется работать в клубе.

Главный тренер английского Дерби Каунти Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение в финальном матче плей-офф за выход в АПЛ Астон Вилле (2:1).

"Такова наша жизнь и такова игра. Хочется сказать, что несмотря на результат я горд за команду и за ребят.

Я тренер, и я хочу оставаться тренеро Дерби. Мне нравится эта команда и отношение в ней.

Мне тяжело смотреть на футболистов после Астон Виллы. Это дружеский коллектив, который очень разочарован поражением", - заявил Лемпард.

Напомним, в АПЛ: поднялись Норвич, Шеффилд Юнайтед и Астон Вилла. В Чемпионшип опустились: Фулхэм, Хаддерсфилд и Кардифф.

Источник: ФК Дерби