Зинченко: Сыграть на Донбасс Арене - моя мечта, но всему свое время

Александр не исключает свое возвращение в стан "оранжево-черных".

Украинский левый фулбек Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о своей детской мечте, а также поведал о том, вернется ли он в свой родной донецкий Шахтер.

"Я не скрываю, что всегда мечтал сыграть на Донбасс Арене. Честно, это была моя детская мечта, когда я там находился. Я не исключаю варианта, что однажды вернусь в Шахтер.

По крайней мере, я бы этого хотел очень сильно. Но всему свое время", - отметил 22-летний футболист в программе Великий футбол.

Ранее защитник рассказывал, как ассистент Гвардиолы интересовался у него про защитника из киевского Динамо.