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Фанаты Лестера обвинили клуб в обмане из-за новой гостевой формы

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Болельщики не намерены переплачивать за футболку, дизайн который был "позаимствован".
Бен Чилуэлл
Бен Чилуэлл
ФК Лестер

После того, как английский Лестер представил новую форму на сезон-2019/20, фанаты "лис" обвинили клуб и технического спонсора в обмане. 

Дело в том, что Adidas сделал гостевую форму для Лестера в розовом цвете, однако болельщиками клуба было выявлено, что компания позаимствовала дизайн с другой своей футболки, которая стоит порядка 30 евро.

Новый гостевой комплект ничем не отличается от своего оригинала, кроме нанесенной эмблемы клуба и спонсора, однако его цена на официальном сайте Лестера составляет 62 евро.

Выходит, что болельщики "лис" вынуждены платить за идентичную форму в два раза больше. В соцсетях фанаты назвали это мошенничеством со стороны клуба и Adidas.

Ранее сообщалось, что Роббен может стать игроком Лестера. 

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Теги: Лестер, Англия, болельщики, фанаты, форма, футбол, АПЛ
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