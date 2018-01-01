Фанаты Лестера обвинили клуб в обмане из-за новой гостевой формы

Болельщики не намерены переплачивать за футболку, дизайн который был "позаимствован".

После того, как английский Лестер представил новую форму на сезон-2019/20, фанаты "лис" обвинили клуб и технического спонсора в обмане.

Дело в том, что Adidas сделал гостевую форму для Лестера в розовом цвете, однако болельщиками клуба было выявлено, что компания позаимствовала дизайн с другой своей футболки, которая стоит порядка 30 евро.

Новый гостевой комплект ничем не отличается от своего оригинала, кроме нанесенной эмблемы клуба и спонсора, однако его цена на официальном сайте Лестера составляет 62 евро.

Выходит, что болельщики "лис" вынуждены платить за идентичную форму в два раза больше. В соцсетях фанаты назвали это мошенничеством со стороны клуба и Adidas.

Ранее сообщалось, что Роббен может стать игроком Лестера.