Легенды МЮ разгромили легенд Баварии в благотворительном матче

Алекс Фергюсон вернулся на тренерский мостик на один матч.

На стадионе Олд Траффорд прошел благотворительный матч в честь 20-летия победы Манчестер Юнайтед в финале Лиги чемпионов сезона-1998/99.

В этом поединке легенды МЮ, во главе с Алексом Фергюсоном, разгромили легенд Баварии (5:0). Голами отличились Уле-Гуннар Сульшер, Дуайт Йорк, Ники Батт, Луи Саа и Дэвид Бекхэм.

Манчестер Юнайтед: Шмейхель, Г. Нэвилл, Стам, Йонсен, Ирвин, Бекхэм, Батт, Скоулз, Блумквист, Йорк, Коул.

Бавария: Бутт, Витечек, Демичелис, Маттеус, Оттль, Зе Роберто, Эффенберг, Пауло Сержио, Олич, Макаай, Элбер.

Ранее сообщалось, что МЮ рассматривает голкипера Милана в качестве замены де Хеа.