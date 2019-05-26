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Легенды МЮ разгромили легенд Баварии в благотворительном матче

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Алекс Фергюсон вернулся на тренерский мостик на один матч.
Алекс Фергюсон и Дэвид Бекхэм
Алекс Фергюсон и Дэвид Бекхэм
Getty Images

На стадионе Олд Траффорд прошел благотворительный матч в честь 20-летия победы Манчестер Юнайтед в финале Лиги чемпионов сезона-1998/99.

В этом поединке легенды МЮ, во главе с Алексом Фергюсоном, разгромили легенд Баварии (5:0). Голами отличились Уле-Гуннар Сульшер, Дуайт Йорк, Ники Батт, Луи Саа и Дэвид Бекхэм.

Манчестер Юнайтед: Шмейхель, Г. Нэвилл, Стам, Йонсен, Ирвин, Бекхэм, Батт, Скоулз, Блумквист, Йорк, Коул.

Бавария: Бутт, Витечек, Демичелис, Маттеус, Оттль, Зе Роберто, Эффенберг, Пауло Сержио, Олич, Макаай, Элбер.

Ранее сообщалось, что МЮ рассматривает голкипера Милана в качестве замены де Хеа.

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Теги: Манчестер Юнайдет, Бавария, футбол
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