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Венгер: Скучаю по Арсеналу, потому что оставил там свое сердце

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Французский специалист вернется к работе в ближайшем будущем.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Бывший наставник лондонского Арсенала, который проработал в клубе 22 года и вынужден был покинуть его год назад из-за низких результатов, не исключает, что вернется к работе в футбольной сфере в ближайшее время. Об этом сообщает The Guardian.

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"Я скучаю по Арсеналу, потому что оставил там свое сердце. Я поддерживаю Арсенал. Этот клуб будет в моем сердце всегда.

Я обязательно вернусь в футбол. Пока не знаю, в какой должности, в качестве тренера или нет. Аппетит и желание все еще есть. Футбол, как и раньше, моя страсть. Это единственное, что у меня есть, и я об этом немного знаю.

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Я понял, что хочу поделиться тем, что узнал за свою жизнь. Она полезна только в том случае, если на определенном этапе вы делитесь своими знаниями. Как это будет происходить - победы в матчах или что-то другое, - это я должен решить. Решение будет принято очень быстро", - заявил Венгер.

Ранее сообщалось, что Венгер отказался занять пост главного тренера Лиона. Не исключалось, что опытный француз может поработать с национальной сборной.
 

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Теги: Арсен Венгер, Арсенал, футбол
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