В Арсенале рассказали, почему контракт с Рэмзи не был продлен

Полузащитник хотел остаться в лондонской команде.

Спортивный директор лондонского Арсенала Рауль Санльеи признался, почему “канониры“ решили не продлевать контракт с легендой клуба Аароном Рэмзи, который защищал цвета “пушкарей“ на протяжении 11 лет. Об этом сообщает The Telegraph.

Со слов Санльеи, Арсенал не смог позволить себе пойти на увеличение годового оклада 28-летнего валлийца, поэтому было принято решение отпустить Рэмзи, как свободного агента.

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“Как бы там ни было, мы вошли в финальный год его контракта. Это проблема. Нам нужно нести ответственность за управление клубом. Одна из ключевых вещей для меня – я видел подобное в других клубах – сохранять рациональность в балансе зарплат в команде.

Из-за сложившихся обстоятельств, из-за того, что мы не продлили контракт с Аароном вовремя, мы оказались в ситуации, в которой у него появились невероятные предложения со значительным повышением зарплаты.

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Он был готов остаться в Арсенале и пойти на определенные уступки, но в итоге нам нужно нести ответственность за свои действия и защищать интересы Арсенала. Мы поняли, что мы внесем разбалансированность, которая очень повредит команде в среднесрочной и долгосрочной перспективе“, – сказал Санльеи.

Напомним, Аарон Рэмзи покинет Арсенал этим летом и присоединится к Ювентусу совершенно бесплатно. Ради перехода в туринский клуб, валлийский полузащитник отклонил предложения Реала и Барселоны.

В своем последнем матче в футболке “канониров“ Рэмзи трогательно попрощался с Арсеналом и не смог сдержать слез.