Роббен может пополнить ряды бывшего чемпиона АПЛ

Голландский вингер высказался о возможном возвращении в английское первенство.

Легендарный вингер мюнхенской Баварии и сборной Голландии Арьен Роббен покинет стан своего нынешнего клуба этим летом. В услугах 35-летнего футболиста заинтересован английский Лестер. Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации источника, сам Роббен не исключает возможность этого трансфера и уже дал комментарии на этот счет.

“Лестер? Может быть, однако я еще не уверен. Мне нужно сделать тяжелый выбор. Я обязан подыскать место, где будет все отлично не только в футбольном смысле, но и чтобы моя семья чувствовала себя комфортабельно“, - заявил Роббен.

Отметим, что Арьен успел поиграть в английском первенстве в период с 2004 по 2007. Тогда голландский футболист выступал за Челси.

Ранее сообщалось, что заменить Роббена в Баварии может Лерой Сане. Наставник Сити Гвардиола не будет препятствовать переходу 23-летнего вингера в немецкий клуб.