Украинец подвел итоги сезона своей команды.

Защитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал результаты своей команды по итогам сезона-2018/19, в котором "горожане" стали чемпионами АПЛ, выиграли Кубок Англии и Кубок английской лиги. Об этом сообщает Goal.

Украинский легионер выразил желание продолжить выступать за манчестерский клуб в следующем году и намерен совершенствоваться для достижения этой цели.

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"Это был хороший сезон. Надеюсь, я стал талисманом удачи для команды. Надеюсь, это продолжится в следующем сезоне. Конечно, я хочу продолжать играть за Манчестер Сити. Чувствую, что я готов. Вот почему я пришел сюда, вот почему я здесь, именно здесь я хочу играть в будущем.

Мне очень нравится проводить время и играть в этой команде. Быть частью такого клуба – огромное удовольствие, так что мы посмотрим, что произойдет в ситуации с моим контрактом. Надеюсь, мы сможем стать лучше, и я хочу быть частью этого.

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Это был невероятный сезон. Я даже не могу описать этот момент. Не думаю, что кто-то может сделать это снова. Мы проделали невероятную работу и написали историю, никто не может отнять этого у нас. Но я также вижу в этой команде желание сделать больше.

Мы просто должны показывать себя и свои качества в каждом будущем матче. Мы хотим быть величайшей командой в английском футболе. Это цель, мы просто должны усовершенствоваться. Особенно я, потому что я знаю, что могу стать лучше. Мы все еще учимся и можем добиться еще большего", – сказал Зинченко.

Отметим, что Зинченко стал третьим украинцем в истории, который завоевал Кубок Англии.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити Александр Зинченко стал претендентом на звание лучшего защитника в Кубке Англии.