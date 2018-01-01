Ман Сити выступил с заявлением о возможном уходе Гвардиолы в Ювентус

Представители "горожан" опровергли информацию, что испанский специалист возглавит туринский клуб.

Советник Манчестер Сити Альберто Галасси выступил с заявлением касательно информации о возможном уходе наставника “горожан“ Хосепа Гвардиолы в туринский Ювентус.

Со слов руководителя, слухи о заключении четырехлетнего контракта испанского специалиста со “старой сеньорой“ являются полностью ложными, и Пеп останется в Ман Сити на следующий сезон.

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“Как советник Манчестер Сити, я был удивлен тому, что информационные агентства публикуют абсурдные новости. То, что Пеп сказал на прошлой неделе, осталось неуслышанным.

Во-первых, он хочет остаться. Во-вторых, у него два года контракта с клубом. Кроме того, такой клуб, как Ювентус, не допустил бы такую утечку. Они должны были бы сначала обратиться к нам. Это информация полностью ложная.

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Пеп - великолепный профессионал, но он хочет остаться в команде. Он не понимает, почему его слова не приняли во внимание“, - цитирует Галасси сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отметим, ранее Гвардиола опроверг слухи касательно своего назначения на пост главного тренера Ювентуса. Сообщалось, что Манчестер Сити планирует увеличить зарплату испанского коуча.