Ман Сити выступил с заявлением о возможном уходе Гвардиолы в Ювентус
Советник Манчестер Сити Альберто Галасси выступил с заявлением касательно информации о возможном уходе наставника “горожан“ Хосепа Гвардиолы в туринский Ювентус.
Со слов руководителя, слухи о заключении четырехлетнего контракта испанского специалиста со “старой сеньорой“ являются полностью ложными, и Пеп останется в Ман Сити на следующий сезон.
Читай также: Зинченко посетил матч Шахтера против Динамо
“Как советник Манчестер Сити, я был удивлен тому, что информационные агентства публикуют абсурдные новости. То, что Пеп сказал на прошлой неделе, осталось неуслышанным.
Во-первых, он хочет остаться. Во-вторых, у него два года контракта с клубом. Кроме того, такой клуб, как Ювентус, не допустил бы такую утечку. Они должны были бы сначала обратиться к нам. Это информация полностью ложная.
Читай также: Агуэро разыграл фанатов, “разбив“ трофей АПЛ
Пеп - великолепный профессионал, но он хочет остаться в команде. Он не понимает, почему его слова не приняли во внимание“, - цитирует Галасси сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Отметим, ранее Гвардиола опроверг слухи касательно своего назначения на пост главного тренера Ювентуса. Сообщалось, что Манчестер Сити планирует увеличить зарплату испанского коуча.
Полная версия правил