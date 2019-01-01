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МЮ рассматривает голкипера Милана в качестве замены де Хеа

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Джанлуиджи Доннарума может переехать в Англию.
Джанлуиджи Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
Getty Images

Манчестер Юнайтед интересуется голкипером Милана Джанлуиджи Доннарумой, сообщает Calciomercato.

Отмечается, что итальянец может стать вероятной заменой Давиду де Хеа, в том случае, если он покинет клуб в летнее трансферное окно.

Напомним, Де Хеа все еще не продлил соглашение с Манчестер Юнайтед, которое рассчитано до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что МЮ готов заплатить 120 млн евро за Яна Облака.

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Теги: футбол, Милан, Манчестер Юнайтед, Джанлуиджи Доннарума, Давид Де Хеа
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Источник: www.calciomercato.com

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