МЮ рассматривает голкипера Милана в качестве замены де Хеа
Джанлуиджи Доннарума может переехать в Англию.
Манчестер Юнайтед интересуется голкипером Милана Джанлуиджи Доннарумой, сообщает Calciomercato.
Отмечается, что итальянец может стать вероятной заменой Давиду де Хеа, в том случае, если он покинет клуб в летнее трансферное окно.
Напомним, Де Хеа все еще не продлил соглашение с Манчестер Юнайтед, которое рассчитано до лета 2020 года.
Ранее сообщалось, что МЮ готов заплатить 120 млн евро за Яна Облака.
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