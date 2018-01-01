Ван Перси: Желаю Арсеналу выиграть АПЛ

Голландский футболист считает Манчестер Сити особенной командой.

Экс-нападающий Арсенала Робин ван Перси ответил, сможет ли команда в ближайшие годы стать чемпионом Англии.

“Арсенал может стать чемпионом Англии, потому что они были близки к этому в течение многих лет. Это происходит в определенные периоды. Сейчас это Манчестер Сити, который делает невероятные вещи. Защита титула показала что эта команда особенная.

Может быть, Пеп Гвардиола уйдет в следующем году, и это скажется на клубе. Может быть, Ливерпуль выиграет, и они будут доминировать в течение следующих нескольких лет. Желаю Арсеналу всего наилучшего, чтобы выиграть титул. Я знаю, как это трудно“, - цитирует ван Перси BBC.

Напомним, в этом году канониры финишировали на пятом месте.