Чех вернется в Челси после завершения карьеры

Голкипер Арсенала станет спортивным директором "синих".

Вратарь лондонского Арсенала Петр Чех завершает карьеру профессионального футболиста в конце этого сезона. 37-летний голкипер определился со своим будущим и решил стать спортивным директором лондонского Челси. Об этом сообщает Sky Sports.

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По информации источника, Чех уже провел переговоры со своим бывшим клубом и договорился о дальнейшем сотрудничестве.

Отметим, что последний свой матч в карьере опытный вратарь проведет против Челси в рамках финала Лиги Европы, который пройдет 29 мая в Баку, Азербайджан.

Ранее сообщалось, что Пулишич был официально представлен в качестве игрока Челси.