Официально: Пулишич представлен в качестве игрока Челси
Американский вингер покинул Боруссию Дортмунд.
Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич стал игроком лондонского Челси. Американец покинул расположение дортмундской Боруссии и присоединился к своему новому клубу.
“Пенсионеры“ решили официально презентовать своего новоиспеченного футболиста, опубликовав фотографию Пулишича, стоящего с футболкой клуба на домашнем стадионе Челси - Стэмфорд Бридж.
Stay tuned... 😉 pic.twitter.com/SNkhKcppWb— Chelsea FC (@ChelseaFC) 21 мая 2019 г.
Напомним, Кристиан Пулишич перешел в Челси из Боруссии Д прошлой зимой за 64 миллиона евро.
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