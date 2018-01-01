Официально: Пулишич представлен в качестве игрока Челси

Американский вингер покинул Боруссию Дортмунд.

Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич стал игроком лондонского Челси. Американец покинул расположение дортмундской Боруссии и присоединился к своему новому клубу.

“Пенсионеры“ решили официально презентовать своего новоиспеченного футболиста, опубликовав фотографию Пулишича, стоящего с футболкой клуба на домашнем стадионе Челси - Стэмфорд Бридж.

Напомним, Кристиан Пулишич перешел в Челси из Боруссии Д прошлой зимой за 64 миллиона евро.