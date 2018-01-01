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Официально: Пулишич представлен в качестве игрока Челси

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Американский вингер покинул Боруссию Дортмунд.
Кристиан Пулишич
Кристиан Пулишич
Getty Images

Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич стал игроком лондонского Челси. Американец покинул расположение дортмундской Боруссии и присоединился к своему новому клубу.

“Пенсионеры“ решили официально презентовать своего новоиспеченного футболиста, опубликовав фотографию Пулишича, стоящего с футболкой клуба на домашнем стадионе Челси - Стэмфорд Бридж.

Напомним, Кристиан Пулишич перешел в Челси из Боруссии Д прошлой зимой за 64 миллиона евро.

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Теги: Кристиан Пулишич, Челси, Боруссия Дортмунд, АПЛ, Бундеслига, трансфер
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