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Лучший гол прошедшего сезона АПЛ: Невероятный лонгшот от футболиста Кристал Пэлас

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Андрос Таунсенд удивил всех на стадионе, когда решился на этот удар.

Андрос Таунсенд
Андрос Таунсенд
Getty Images

Полузащитник Кристал Пэлас Андрос Таунсенд стал автором самого красивого гола в сезоне-2018/19 английской Премьер-лиги.

Англичанин сотворил шедевр своим дальним ударом, удивив всех присутствующих, как на стадионе, так и за экранами телевизоров. Этот гол был забит в ворота Манчестер Сити в матче 18-го тура английской Премьер-лиги (3:2).

В прошлом сезоне сыграл за Кристал Пэлас, Таусенд сыграл 45 матчей и забил 9 голов во всех турнирах. По итогам АПЛ, его команда занять 12-е место.

Напомним, ранее Агуэро разыграл фанатов, "разбив" трофей АПЛ.

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Теги: АПЛ, футбол, Кристал Пэлас, Андрос Таунсенд
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