Лучший гол прошедшего сезона АПЛ: Невероятный лонгшот от футболиста Кристал Пэлас
Андрос Таунсенд удивил всех на стадионе, когда решился на этот удар.
Полузащитник Кристал Пэлас Андрос Таунсенд стал автором самого красивого гола в сезоне-2018/19 английской Премьер-лиги.
Англичанин сотворил шедевр своим дальним ударом, удивив всех присутствующих, как на стадионе, так и за экранами телевизоров. Этот гол был забит в ворота Манчестер Сити в матче 18-го тура английской Премьер-лиги (3:2).
With this absolute screamer, the 2018/19 @carling #PL Goal of the Season goes to…@andros_townsend 👏#PLAwards pic.twitter.com/WmAG163YG8— Premier League (@premierleague) 21 мая 2019 г.
В прошлом сезоне сыграл за Кристал Пэлас, Таусенд сыграл 45 матчей и забил 9 голов во всех турнирах. По итогам АПЛ, его команда занять 12-е место.
Напомним, ранее Агуэро разыграл фанатов, "разбив" трофей АПЛ.
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