Полузащитник Кристал Пэлас Андрос Таунсенд стал автором самого красивого гола в сезоне-2018/19 английской Премьер-лиги.

Англичанин сотворил шедевр своим дальним ударом, удивив всех присутствующих, как на стадионе, так и за экранами телевизоров. Этот гол был забит в ворота Манчестер Сити в матче 18-го тура английской Премьер-лиги (3:2).

With this absolute screamer, the 2018/19 @carling #PL Goal of the Season goes to…@andros_townsend 👏#PLAwards pic.twitter.com/WmAG163YG8