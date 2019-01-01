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Лэмпард может заменить Сарри на посту главного тренера Челси - источник

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Руководство "синих" рассматривает вариант с назначением нового наставника клуба.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Лондонский Челси может назначить легенду клуба Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что Сарри может вернуться в Италию, где его услугами интересуется туринский Ювентус, а лондонцев возглавит Фрэнк Лэмпард, который в данный момент является тренером Дерби и уже вывел команду в финал плей-офф Чемпионшипа. 

Решающий матч подопечные Лэмпарда сыграют 27 мая против Астон Виллы.

Ранее сообщалось, что Челси собирается уволить Сарри, даже если он выиграет Лигу Европы.

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Теги: футбол, Челси, Маурицио Сарри, Фрэнк Лэмпард
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Источник: gianlucadimarzio.com

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