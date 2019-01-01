Лэмпард может заменить Сарри на посту главного тренера Челси - источник

Руководство "синих" рассматривает вариант с назначением нового наставника клуба.

Лондонский Челси может назначить легенду клуба Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что Сарри может вернуться в Италию, где его услугами интересуется туринский Ювентус, а лондонцев возглавит Фрэнк Лэмпард, который в данный момент является тренером Дерби и уже вывел команду в финал плей-офф Чемпионшипа.

Решающий матч подопечные Лэмпарда сыграют 27 мая против Астон Виллы.

Ранее сообщалось, что Челси собирается уволить Сарри, даже если он выиграет Лигу Европы.