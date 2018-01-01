Агуэро разыграл фанатов, "разбив" трофей АПЛ
Аргентинец скинул кубок с балкона во время празднования.
Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро подшутил над болельщиками, сделав вид, что он разбил кубок Англии, скинув трофей с балкона.
В сети появилось видео, на котором можно увидеть осколки трофея на асфальте и растерянное лицо аргентинского футболиста.
Отметим, что разглядеть, настоящий ли трофей лежит на земле, достаточно сложно.
Someone’s only gone and dropped & smashed the premier league trophy... pic.twitter.com/e9IN18jk8c— Transfer News (@PSTransfers) 20 мая 2019 г.
Напомним, год назад Александр Зинченко случайно уронил чемпионский кубок АПЛ во время награждения.
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