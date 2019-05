Агуэро разыграл фанатов, "разбив" трофей АПЛ

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро подшутил над болельщиками, сделав вид, что он разбил кубок Англии, скинув трофей с балкона.

В сети появилось видео, на котором можно увидеть осколки трофея на асфальте и растерянное лицо аргентинского футболиста.

Отметим, что разглядеть, настоящий ли трофей лежит на земле, достаточно сложно.

Someone’s only gone and dropped & smashed the premier league trophy... pic.twitter.com/e9IN18jk8c