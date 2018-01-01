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Агуэро разыграл фанатов, "разбив" трофей АПЛ

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Аргентинец скинул кубок с балкона во время празднования.
Серхио Агуэро
Серхио Агуэро
Getty Images

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро подшутил над болельщиками, сделав вид, что он разбил кубок Англии, скинув трофей с балкона.

В сети появилось видео, на котором можно увидеть осколки трофея на асфальте и растерянное лицо аргентинского футболиста.

Отметим, что разглядеть, настоящий ли трофей лежит на земле, достаточно сложно.

Напомним, год назад Александр Зинченко случайно уронил чемпионский кубок АПЛ во время награждения.

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Теги: футбол, Серхио Агуэро, Манчестер Сити
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Источник: www.thesun.co.uk

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