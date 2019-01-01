Компани: Когда я забил Лестеру, понял, что покину Манчестер Сити

Бельгиец выступал за "горожан" более десяти лет.

Капитан Манчестер Сити Венсан Компани признался, что решил покинуть клуб после победного гола в ворота Лестера в одном из последних туров АПЛ.

В тот момент, когда я забил чудесный гол Лестеру, я понял, что покину Манчестер Сити. Я бы уже не смог сделать что-то еще лучше для команды.

Я сделал все, что было в моих силах и всего себя. На этом все“, - приводит слова бельгийца Sky Sports.

Напомним, Компани вернется в Андерлехт в качестве игрока-менеджера.

Ранее сообщалось, что Ман Сити может потратить 85 миллионов евро на замену Компани.