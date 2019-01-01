Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Компани: Когда я забил Лестеру, понял, что покину Манчестер Сити

Комментариев: 0
Бельгиец выступал за "горожан" более десяти лет.
Венсан Компани
Венсан Компани
Getty Images

Капитан Манчестер Сити Венсан Компани признался, что решил покинуть клуб после победного гола в ворота Лестера в одном из последних туров АПЛ.

В тот момент, когда я забил чудесный гол Лестеру, я понял, что покину Манчестер Сити. Я бы уже не смог сделать что-то еще лучше для команды.

Я сделал все, что было в моих силах и всего себя. На этом все“, - приводит слова бельгийца Sky Sports.

Напомним, Компани вернется в Андерлехт в качестве игрока-менеджера.

Ранее сообщалось, что Ман Сити может потратить 85 миллионов евро на замену Компани.

Поделись:
Теги: футбол, Венсан Компани, Манчестер Сити
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.skysports.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь