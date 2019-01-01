Ливерпуль включился в гонку за Де Лигтом

Молодой защитник скорее всего покинет Аякс этим летом.

Защитник амстердамского Аякса Маттейс де Лигт может сменить клубную прописку этим летом. Ряд европейских грандов, которые заинтересованы в 19-летнем футболисте, пополнил английский Ливерпуль. Об этом сообщает Daily Mail.

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Источник утверждает, что руководство мерсисайдцев контактировало с Де Лигтом и его представителями, что оценить свои шансы на подписание молодого защитника.

Боссы Ливерпуля рассчитывают перехватить Де Лигта у Барселоны, которая активно ведет переговоры, но пока не может договориться с агентом футболиста.

Также в услугах 19-летнего защитника был заинтересован Манчестер Юнайтед, однако “красные дьяволы“ решили не покупать Де Лигта из-за его склонности к полноте.

В нынешнем сезоне футболист сыграл за Аякс 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее стала известна сумма, за которую Аякс готов отпустить Де Лигта в другой клуб.