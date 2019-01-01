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Ливерпуль включился в гонку за Де Лигтом

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Молодой защитник скорее всего покинет Аякс этим летом.
Маттейс де Лигт
Маттейс де Лигт
Getty Images

Защитник амстердамского Аякса Маттейс де Лигт может сменить клубную прописку этим летом. Ряд европейских грандов, которые заинтересованы в 19-летнем футболисте, пополнил английский Ливерпуль. Об этом сообщает Daily Mail.

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Источник утверждает, что руководство мерсисайдцев контактировало с Де Лигтом и его представителями, что оценить свои шансы на подписание молодого защитника. 

Боссы Ливерпуля рассчитывают перехватить Де Лигта у Барселоны, которая активно ведет переговоры, но пока не может договориться с агентом футболиста. 

Также в услугах 19-летнего защитника был заинтересован Манчестер Юнайтед, однако “красные дьяволы“ решили не покупать Де Лигта из-за его склонности к полноте.

В нынешнем сезоне футболист сыграл за Аякс 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее стала известна сумма, за которую Аякс готов отпустить Де Лигта в другой клуб. 

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Теги: Ливерпуль, Маттейс Де Лигт, Аякс, футбол, АПЛ, трансфер
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