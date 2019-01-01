СМИ: Жиру продлил контракт с Челси
Французский футболист останется в Лондоне.
Нападающий Челси Оливье Жиру продолжит выступать за лондонскую команду, сообщает Goal.com.
Отмечается, что француз уже продлил соглашение с “синими“ на один сезон.Руководство Челси воспользовалось соответствующей опцией в контракте футболиста.
В этом сезоне АПЛ Жиру провел 27 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Жиру отклонил предложение из Китая.
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