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СМИ: Жиру продлил контракт с Челси

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Французский футболист останется в Лондоне.
Оливье Жиру
Оливье Жиру
Getty Images

Нападающий Челси Оливье Жиру продолжит выступать за лондонскую команду, сообщает Goal.com.

Отмечается, что француз уже продлил соглашение с “синими“ на один сезон.Руководство Челси воспользовалось соответствующей опцией в контракте футболиста.

В этом сезоне АПЛ  Жиру провел 27 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. 

Ранее сообщалось, что Жиру отклонил предложение из Китая.

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Теги: футбол, Оливье Жиру, Челси
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Источник: Goal.com

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