СМИ: Жиру продлил контракт с Челси

Французский футболист останется в Лондоне.

Нападающий Челси Оливье Жиру продолжит выступать за лондонскую команду, сообщает Goal.com.

Отмечается, что француз уже продлил соглашение с “синими“ на один сезон.Руководство Челси воспользовалось соответствующей опцией в контракте футболиста.

В этом сезоне АПЛ Жиру провел 27 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Жиру отклонил предложение из Китая.