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Ман Сити может потратить 85 миллионов евро на замену Компани - СМИ

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"Горожане" заинтересованы в Харри Магуайре.
Харри Магуайр
Харри Магуайр
Getty Images

Руководство Манчестер Сити занялось поисками центрального защитника на трансферном рынке, поскольку их многолетний капитан Венсан Компани принял решение покинуть клуб и вернуться в Андерлехт. Наставник “горожан“ Хосеп Гвардиола рассматривает защитника Лестера Харри Магуайра, как потенциальную замену бельгийцу. Об этом сообщает Daily Mail.

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Источник утверждает, что Гвардиола лично похвалил Магуайра после матча английской Премьер-лиги с Лестером (1:0). Несмотря на интерес испанского специалиста к англичанину, “лисы“ не хотят продавать своего защитника, с которым был заключен новый пятилетний контракт этой осенью.

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Однако, руководство Лестера может передумать, если получит выгодное финансовое предложение, которое может превысить 85 миллионов евро. Именно столько заплатил Ливерпуль за Вирджила ван Дейка в 2018 году, что стало рекордным трансфером для “красных“.

Ранее сообщалось, что Гвардиола не будет препятствовать трансферу Сане в Баварию.

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Теги: Манчестер Сити, Венсан Компани, Харри Магуайр, Лестер, трансфер, футбол, АПЛ, Англия
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