Гвардиола готов отпустить Сане в Баварию - СМИ
Полузащитник сборной Германии и Манчестер Сити Лерой Сане может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Руководство “горожан“ готово рассмотреть продажу немецкого футболиста, услугами которого активно интересуется Бавария. Об этом сообщает Kicker.
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По информации источника, Сане недоволен отсутствием регулярного места в основном составе и отклонил ряд предложений по продлению контракта с Ман Сити, поэтому наставник команды Хосеп Гвардиола не будет препятствовать уходу 23-летнего вингера.
Бавария готова вступить в переговоры по Сане в ближайшее время, поскольку видит в немце идеальную замену полузащитникам Франку Рибери и Арьену Роббену, которые покидают клуб.
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Отметим, в этом сезоне Лерой Сане сыграл 47 матчей за Ман Сити во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 18 результативных передач.
Ранее стало известно об интересе Баварии к форварду Атлетико Антуану Гризманну. Также сообщалось, что мюнхенский клуб получил предложения о покупке Левандовского от двух европейских грандов.
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