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Гвардиола готов отпустить Сане в Баварию - СМИ

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23-летний вингер может вернуться в Бундеслигу этим летом.
Лерой Сане и Хосеп Гвардиола
Лерой Сане и Хосеп Гвардиола
Getty Images

Полузащитник сборной Германии и Манчестер Сити Лерой Сане​ может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Руководство “горожан“ готово рассмотреть продажу немецкого футболиста, услугами которого активно интересуется Бавария. Об этом сообщает Kicker.

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По информации источника, Сане недоволен отсутствием регулярного места в основном составе и отклонил ряд предложений по продлению контракта с Ман Сити, поэтому наставник команды Хосеп Гвардиола не будет препятствовать уходу 23-летнего вингера.

Бавария готова вступить в переговоры по Сане в ближайшее время, поскольку видит в немце идеальную замену полузащитникам Франку Рибери и Арьену Роббену, которые покидают клуб.

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Отметим, в этом сезоне Лерой Сане сыграл 47 матчей за Ман Сити во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 18 результативных передач.

Ранее стало известно об интересе Баварии к форварду Атлетико Антуану Гризманну. Также сообщалось, что мюнхенский клуб получил предложения о покупке Левандовского от двух европейских грандов.

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Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Лерой Сане, Бавария, трансфер, футбол, Англия, Германия
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