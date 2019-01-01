Манчестер Сити собирается существенно повысить зарплату Гвардиоле

Руководство "горожан" собирается предложить новый контракт главному тренеру команды.

Манчестер Сити после феноменального сезона, который провела команда под руководством Хосепа Гвардиолы, готово предложить главному тренеру новый 5-летний контракт.

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По информации The Sun, “горожане“ хотят, чтобы специалист остался в команде еще на пять лет. Если он согласится подписать новый контракт, то его зарплата увеличится с 15 миллионов фунтов стерлингов до 20 миллионов (с 17 миллионов евро до 23 миллионов).

Отметим, что текущее соглашение Гвардиолы с Манчестер Сити рассчитано до 2021-го года.

Напомним, в минувшем сезоне под руководством Гвардиолы Манчестер Сити выиграл Кубок Англии, АПЛ и Кубок Лиги и стал первым клубом в истории, оформившим требл.

Ранее Хосеп Гвардиола отметил, что он не собирается переходить в Ювентус и хочет остаться в Англии.