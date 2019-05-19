Зинченко - о Компани: Легенда! Мне повезло делить с ним раздевалку два сезона
Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко решил попрощаться с капитаном команды Венсаном Компани, который покидает команду.
На своей страничке в Instagram украинец опубликовал фотографии с Компани, под которыми написал трогательные слова.
Читай также: Фанаты Манчестер Сити написали хвалебную песню в честь Зинченко
“Легенда! Пример! Лидер! Чемпион! Это все о лучшем Капитане в мире! Мне повезло делить с ним раздевалку на протяжении двух сезонов! Спасибо тебе за все, что ты сделал для меня! Я желаю тебе самого лучшего, мой друг!
Венсан, Сити любит тебя больше, чем ты думаешь“, - гласит надпись под публикацией Зинченко.
LEGEND! EXAMPLE! LEADER! CHAMPION! It’s all about the best CAPTAIN in the world! I am absolutely lucky guy to share with him the dressing room during 2 seasons! THANK YOU SO MUCH FOR EVERYTHING WHAT YOU DID FOR ME! I wish you all the best my FRIEND! @vincentkompany “CITY LOVES YOU MORE THAN YOU WILL KNOW” 🔵🔵🔵 @mancity
Напомним, Венсан Компани объявил об уходе из Манчестер Сити и сообщил о возвращении в Андерлехт.
Ранее сообщалось, что Александр Зинченко вместе с Манчестер Сити завоевал первый Кубок Англии для Хосепа Гвардиолы.
Отмечалось, что Зинченко стал третьим украинцем в истории, который завоевал Кубок Англии.
Полная версия правил