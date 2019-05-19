Зинченко - о Компани: Легенда! Мне повезло делить с ним раздевалку два сезона

Украинец трогательно попрощался с капитаном Манчестер Сити, который в скором времени покинет Англию.

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко решил попрощаться с капитаном команды Венсаном Компани, который покидает команду.

На своей страничке в Instagram украинец опубликовал фотографии с Компани, под которыми написал трогательные слова.

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“Легенда! Пример! Лидер! Чемпион! Это все о лучшем Капитане в мире! Мне повезло делить с ним раздевалку на протяжении двух сезонов! Спасибо тебе за все, что ты сделал для меня! Я желаю тебе самого лучшего, мой друг!

Венсан, Сити любит тебя больше, чем ты думаешь“, - гласит надпись под публикацией Зинченко.

Напомним, Венсан Компани объявил об уходе из Манчестер Сити и сообщил о возвращении в Андерлехт.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко вместе с Манчестер Сити завоевал первый Кубок Англии для Хосепа Гвардиолы.

Отмечалось, что Зинченко стал третьим украинцем в истории, который завоевал Кубок Англии.