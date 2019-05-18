Озил вместе с невестой отправился на ужин с президентом Турции
Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил вместе со своей невестой Амине Гюльше посетили званый ужин, на который их пригласил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Встреча произошла во дворце Долмабахче в Стамбуле (Турция). У Месута хорошие отношения с президентом Турции, которые стоили ему места в сборной Германии.
Mesut Ozil sits down for dinner with Turkish president Recep Tayyip Erdogan in Istanbul as Arsenal midfielder risks backlash once more for meeting with controversial figure pic.twitter.com/1bkA6f8p5L— Lilian Chan (@bestgug) 19 мая 2019 г.
Напомним, из-за встречи с Эрдоганом в мае 2018-го года Озила раскритиковал Немецкий футбольный союз (DFB), а после чемпионата мира-2018 в России хавбек заявил, что покидает сборную Германии из-за расизма и притеснения за его общение с президентом Турции.
Министр юстиции Турции по этому поводу сказал, что “Озил забил самый красивый гол в ворота фашизма“, а вот президент мюнхенской Баварии раскритиковал поступок футболиста.
Ранее сообщалось, что Месут Озил сделал предложение своей девушке Амине Гюльше. Пара пригласила на свою свадьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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