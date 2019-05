Озил вместе с невестой отправился на ужин с президентом Турции

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил вместе со своей невестой Амине Гюльше посетили званый ужин, на который их пригласил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Встреча произошла во дворце Долмабахче в Стамбуле (Турция). У Месута хорошие отношения с президентом Турции, которые стоили ему места в сборной Германии.

Mesut Ozil sits down for dinner with Turkish president Recep Tayyip Erdogan in Istanbul as Arsenal midfielder risks backlash once more for meeting with controversial figure pic.twitter.com/1bkA6f8p5L