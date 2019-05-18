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Озил вместе с невестой отправился на ужин с президентом Турции

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Встреча с политиком произошла во время Рамадана во дворце в Стамбуле.
Месут Озил
Месут Озил
Getty Images

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил вместе со своей невестой Амине Гюльше посетили званый ужин, на который их пригласил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Встреча произошла во дворце Долмабахче в Стамбуле (Турция). У Месута хорошие отношения с президентом Турции, которые стоили ему места в сборной Германии.

Напомним, из-за встречи с Эрдоганом в мае 2018-го года Озила раскритиковал Немецкий футбольный союз (DFB), а после чемпионата мира-2018 в России хавбек заявил, что покидает сборную Германии из-за расизма и притеснения за его общение с президентом Турции.

Министр юстиции Турции по этому поводу сказал, что “Озил забил самый красивый гол в ворота фашизма“, а вот президент мюнхенской Баварии раскритиковал поступок футболиста.

Ранее сообщалось, что Месут Озил сделал предложение своей девушке Амине Гюльше. Пара пригласила на свою свадьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Теги: Месут Озил, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, ужин
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