Озил вместе с невестой отправился на ужин с президентом Турции

Встреча с политиком произошла во время Рамадана во дворце в Стамбуле.

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил вместе со своей невестой Амине Гюльше посетили званый ужин, на который их пригласил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Встреча произошла во дворце Долмабахче в Стамбуле (Турция). У Месута хорошие отношения с президентом Турции, которые стоили ему места в сборной Германии.

Mesut Ozil sits down for dinner with Turkish president Recep Tayyip Erdogan in Istanbul as Arsenal midfielder risks backlash once more for meeting with controversial figure pic.twitter.com/1bkA6f8p5L — Lilian Chan (@bestgug) 19 мая 2019 г.

Напомним, из-за встречи с Эрдоганом в мае 2018-го года Озила раскритиковал Немецкий футбольный союз (DFB), а после чемпионата мира-2018 в России хавбек заявил, что покидает сборную Германии из-за расизма и притеснения за его общение с президентом Турции.

Министр юстиции Турции по этому поводу сказал, что “Озил забил самый красивый гол в ворота фашизма“, а вот президент мюнхенской Баварии раскритиковал поступок футболиста.

Ранее сообщалось, что Месут Озил сделал предложение своей девушке Амине Гюльше. Пара пригласила на свою свадьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.