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Манчестер Сити - первый клуб, завоевавший домашний требл в Англии

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До этого "горожане" выиграли чемпионский титул в АПЛ и Кубок Лиги.
Манчестер Сити - первый клуб, завоевавший домашний требл в Англии

Манчестер Сити в рамках Кубка Англии добыл разгромную победу над Уотфордом в финале Кубка Англии.

Данный трофей стал третьим в копилке команды Пепа Гвардиолы на внутренней арене в сезоне  2018/19. До этого “небесно-голубые“ добыли Кубок Лиги и стали чемпионами английской Премьер-лиги.

Таким образом, “горожане“ - первый английский клуб, выигравший все три домашних титула в рамках одного сезона.

Напомним, что требл также сделали соседи Ман Сити - Манчестер Юнайтед, однако тогда подопечные сэра Алекса Фергюсона завоевали АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

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