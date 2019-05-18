Зинченко стал третьим украинцем, который завоевал Кубок Англии

Последний раз это случалось больше двенадцати лет назад.

В рамках финала Кубка Англии Манчестер Сити обыграл Уотфорд с разгромным счетом и впервые за 8 лет выиграл этот трофей.

Левый защитник "горожан" и сборной Украины Александр Зинченко стал третьим представителем "желто-синих", который завоевывал данный титул.

До этого Кубок Англии выигрывали Олег Лужный за Арсенал (2002,2003) и нынешний рулевой украинской национальной команды Андрей Шевченко вместе с Челси (2007).

Отметим, что Зинченко стал первым украинцем, выигравшим два года подряд АПЛ.