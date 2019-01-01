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Манчестер Сити с Зинченко добыл первый Кубок Англии для Гвардиолы

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Украинский фулбек провел все 90 минут на поле.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

В рамках финального поединка Кубка Англии на Уэмбли Манчестер Сити поиздевался над Уотфордом, забив 6 голов. 

За хозяев трижды забил английский вингер Рахим Стерлинг и по одному разу отмечались Давид Сильва, Кевин Де Брюйне и Габриэл Жезус.

Таким образом, "горожане" выиграли свой шестой Кубок Англии в истории, догнав по этому показателю Блэкберн и Ньюкасл.

Отметим, что данный титул впервые покорился Хосепу Гвардиоле.

Украинский фулбек Александр Зинченко провел на поле все 90 минут.

Манчестер Сити — Уотфорд 6:0
Голы: Д. Силва, 26, Жезус, 38, 68, де Брюйне, 61, Стерлинг, 81, 88

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Компани, Ляпорт, Зинченко — Марез (де Брюйне, 55), Гюндоган (Сане, 73), Д. Силва (Стоунз, 79) — Б. Силва, Жезус, Стерлинг.

Уотфорд: Гомес — Фемения, Кэткарт, Мариапа, Холебас — Капу, Дукуре, Перейра (Саксэсс, 66), Хьюз (Клеверли, 73) — Деулофеу (Грей, 66), Дини.

Предупреждения: Д. Силва — Дукуре, Фемения.

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