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Де Брюйне: Я ни капли не сочувствую Ливерпулю

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Игрок Манчестер Сити отметил, что они в этом сезоне были лучше.
Кевин де Брюйне
Кевин де Брюйне
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне сообщил, что понимает разочарование игроков Ливерпуля из-за поражения в чемпионской гонке, но подчеркнул, что ему не жаль "красных".

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"Мне не жаль Ливерпуль. Они хорошо выступили в этом сезоне, но мы были лучше. Я ни капли им не сочувствую, и я не думаю, что они сочувствовали нам, когда мы вылетели из Лиги чемпионов. Поражение нужно просто принять.

Конечно, игроки Ливерпуля разочарованы. Будь мы на их месте, мы бы тоже чувствовали разочарование. Мы продолжаем соперничество, ведь наша цель - выиграть столько же трофеев, сколько есть у Ливерпуля.

Я понимаю их чувства, но ведь самое главное - это твоя команда. У нас была великая битва, но жалеть Ливерпуль - это уж слишком", - цитирует Де Брюйне Goal.

Напомним, Манчестер Сити стал чемпионом Англии второй год подряд. "Горожане" набрали 98 очков, опередив Ливерпуль всего лишь на 1 балл.

Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне назвал Хосепа Гвардиолу "дерьмовым тренером" после победы в АПЛ.

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Теги: Кевин Де Брюйне, Манчестер Сити, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры
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