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Каррагер: Ливерпулю стоит вернуть Коутиньо

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Бразилец выступал за "красных" с 2013 по 2018 год.
Джейми Каррагер
Джейми Каррагер
Getty Images

Бывший игрок Ливерпуля Джейми Каррагер считает, что руководству клуба стоит рассмотреть вариант с возвращением в команду полузащитника каталонской Барселоны Филиппе Коутиньо.

“Я не говорю, что нужно активно пытаться купить Коутиньо, но если цена будет доступной, я бы купил его. Ливерпулю не хватает его.

В команде есть Лаллана и Шакири, но это совсем другой уровень. Например, за Манчестер Сити выступают Бернарду Силва, Давил Сильва и Кевин Де Брюйне. А у нас нет такого футболиста“, - цитирует Каррагера Liverpool Echo.

Напомним, Коутиньо защищал цвета Ливерпуля с 2013 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что Неймар попросил ПСЖ купить у Барселоны Коутиньо.

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Теги: футбол, Ливерпуль, Джейми Каррагер, Барселона, Филиппе Коутиньо
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Источник: www.liverpoolecho.co.uk

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