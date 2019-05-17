Каррагер: Ливерпулю стоит вернуть Коутиньо

Бразилец выступал за "красных" с 2013 по 2018 год.

Бывший игрок Ливерпуля Джейми Каррагер считает, что руководству клуба стоит рассмотреть вариант с возвращением в команду полузащитника каталонской Барселоны Филиппе Коутиньо.

“Я не говорю, что нужно активно пытаться купить Коутиньо, но если цена будет доступной, я бы купил его. Ливерпулю не хватает его.

В команде есть Лаллана и Шакири, но это совсем другой уровень. Например, за Манчестер Сити выступают Бернарду Силва, Давил Сильва и Кевин Де Брюйне. А у нас нет такого футболиста“, - цитирует Каррагера Liverpool Echo.

Напомним, Коутиньо защищал цвета Ливерпуля с 2013 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что Неймар попросил ПСЖ купить у Барселоны Коутиньо.