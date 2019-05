Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола, который стал чемпионом английской Премьер-лиги в сезоне-2018/19, опроверг слухи в прессе и исключил “горожан“ из списка клубов, которые заинтересованы в приобретении Антуана Гризманна. Об этом сообщает Hayters TV.

“Мы не интересуемся Гризманном, поскольку Манчестер Сити не может себе позволить его покупку. Пусть в Барселоне не переживают по этому поводу“, – сказал Гвардиола.

