Гвардиола: Ювентус? Я не собираюсь уходить из Манчестер Сити
Испанский специалист опроверг слухи о переезде в Италию.
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию об отставке наставника туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри.
“Сколько раз мне еще придется это повторять? Я не буду уходить в Ювентус. Я доволен работой в Манчестер Сити и людьми, которые есть здесь. Я чувствую это так, но в футболе все постоянно меняется.
Возможно, в следующем сезоне все будет иначе, но я буду тренировать эту команду“, - цитирует Гвардиолу BBC.
Ранее сообщалось, что Гвардиола стал лучшим тренером сезона в АПЛ.
Полная версия правил