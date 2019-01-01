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Гвардиола: Ювентус? Я не собираюсь уходить из Манчестер Сити

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Испанский специалист опроверг слухи о переезде в Италию.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию об отставке наставника туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри.

“Сколько раз мне еще придется это повторять? Я не буду уходить в Ювентус. Я доволен работой в Манчестер Сити и людьми, которые есть здесь. Я чувствую это так, но в футболе все постоянно меняется.

Возможно, в следующем сезоне все будет иначе, но я буду тренировать эту команду“, - цитирует Гвардиолу BBC.

Ранее сообщалось, что Гвардиола стал лучшим тренером сезона в АПЛ.

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Теги: футбол, Хосеп Гвардиола, Ювентус, Манчестер Сити
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Источник: www.bbc.com

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