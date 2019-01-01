Гвардиола: Ювентус? Я не собираюсь уходить из Манчестер Сити

Испанский специалист опроверг слухи о переезде в Италию.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию об отставке наставника туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри.



“Сколько раз мне еще придется это повторять? Я не буду уходить в Ювентус. Я доволен работой в Манчестер Сити и людьми, которые есть здесь. Я чувствую это так, но в футболе все постоянно меняется.

Возможно, в следующем сезоне все будет иначе, но я буду тренировать эту команду“, - цитирует Гвардиолу BBC.

Ранее сообщалось, что Гвардиола стал лучшим тренером сезона в АПЛ.