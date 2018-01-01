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Стали известны пары 1/2 Кубка Англии

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Полуфинальные матчи пройдут 6-7 апреля на Уэмбли.
Манчестер Сити одолел Суонси и вышел в полуфинал Кубка Англии
Манчестер Сити одолел Суонси и вышел в полуфинал Кубка Англии
Getty images

Стали известны полуфинальные пары в Кубке Англии. Как сообщает Sky Sports, в первом матче путевку в финал разыграют Манчестер Сити и Брайтон. 

В другом полуфинальном поединке Уотфорд сыграет с Вулверхемптоном, который в четвертьфинальном матче сенсационно выбил Манчестер Юнайтед из розыгрыша старейшего трофея Англии.

Подопечные Пепа Гвардиолы в этом сезоне претендуют на завоевание четырех трофеев, стремясь одержать победу в Премьер-лиге, Лиге чемпионов и Кубке Англии.

Ранее Манчестер Сити обыграл Челси в финале Кубка английской футбольной лиги, тем самым взяв первый свой кубок в этом сезоне.

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Теги: Кубок Англии, Манчестер Сити, Вулверхэмптон, Брайтон, Уотфорд, Гвардиола
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