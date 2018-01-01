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Ювентус намерен приобрести полузащитника Челси

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Туринцы готовы предложить внушительную сумму за игрока.
Нголо Канте
Нголо Канте
Getty Images

Туринский Ювентус включился в борьбу за полузащитника сборной Франции и английского Челси Нголо Канте.

"Итальянский клуб намерен составить конкуренцию в борьбе за Канте ПСЖ и Реалу. Ювентус готов отдать почти 100 миллионов евро за игрока, ведь руководство считает, что опорный полузащитник Челси сможет помочь клубу добиться поставленных целей", - сообщает Tuttosport.

В текущем сезоне полузащитник провел за Челси 42 матча, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Источник: Tuttosport

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