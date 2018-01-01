Стоунз бросил молодую жену и ушел к своему косметологу

Пара была вместе с 12 лет.

Защитник сборной Англии и Манчестер Сити Джон Стоунз расстался с женой Милли Сэвидж, после 12-летних отношений. Полтора года назад у пары родился ребенок.

"Несмотря ни на что футболист оставил жену в доме, ценой в 3,4 миллиона фунтов, сказав ей: Все кончено. Я хочу больше свободы. Теперь центральный защитник живет в том же многоквартирном доме в Манчестере где проживает главный тренер Ман Сити Пеп Гвардиола.

Стоунз быстро нашел себе новую пассию. Он был постоянным посетителем дома WAG(косметологический центр), и на прошлой неделе его Lamborghini, стоимостью 160 000 фунтов стерлингов был замечен на улице.

Ее зовут Оливия. В то время, когда они начали отношения Оливия была беременна, и они обнаружили, что у них есть общие друзья. Они создают хорошую пару и кажутся счастливыми", - сообщает The Sun.

В текущем сезоне Стоунз провел за Манчестер Сити 32 матча, в которых забил 2 мяча.

Источник: The Sun