МЮ проиграл Вулверхэмптону и вылетел из Кубка Англии
У МЮ второе подряд поражение и вылет из Кубка Англии.
Вулверхэмптон выбил Манчестер Юнайтед из розыгрыша Кубка Англии
На результативные удары со стороны Рауля Хименеса и Диегу Жота ответ у подопечных Сульшера нашелся лишь в самом конце поединка, но для спасения ситуации этого не хватило (2:1).
Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед 2:1
Голы: Хименес, 70, Жота, 77 — Рашфорд, 90+5
Вулверхэмптон: Патрисиу — Доэрти, Саисс, Коуди, Боли, Хонни — Дендонкер, Моутиньо, Невеш — Хименес (Кошта, 90+5), Жота (Траоре, 88).
Манчестер Юнайтед: Ромеро — Далот, Смоллинг, Линделеф, Шоу — Эррера (Перейра, 72), Матич (Мата, 87), Погба — Лингард (Мактоминей, 87), Рашфорд, Марсьяль.
Предупреждения: Боли, Невеш, Коади — Матич, Рашфорд, Эррера, Линделеф, Далот.
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