МЮ проиграл Вулверхэмптону и вылетел из Кубка Англии

У МЮ второе подряд поражение и вылет из Кубка Англии.

Вулверхэмптон выбил Манчестер Юнайтед из розыгрыша Кубка Англии

На результативные удары со стороны Рауля Хименеса и Диегу Жота ответ у подопечных Сульшера нашелся лишь в самом конце поединка, но для спасения ситуации этого не хватило (2:1).

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед 2:1

Голы: Хименес, 70, Жота, 77 — Рашфорд, 90+5

Вулверхэмптон: Патрисиу — Доэрти, Саисс, Коуди, Боли, Хонни — Дендонкер, Моутиньо, Невеш — Хименес (Кошта, 90+5), Жота (Траоре, 88).

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Далот, Смоллинг, Линделеф, Шоу — Эррера (Перейра, 72), Матич (Мата, 87), Погба — Лингард (Мактоминей, 87), Рашфорд, Марсьяль.

Предупреждения: Боли, Невеш, Коади — Матич, Рашфорд, Эррера, Линделеф, Далот.