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Манчестер Сити отыграл 0:2 у Суонси и вышел в полуфинал Кубка Англии

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Зинченко помог Ман Сити спастись от вылета из Кубка Англии.
Манчестер Сити отыграл 0:2 у Суонси и вышел в полуфинал Кубка Англии

В четвертьфинальном матче Кубка Англии Манчестер Сити в гостях одержал волевую победу над Суонси Сити - 3:2.

Команда Гвардиолы полностью провалила первый тайм поединка против Суонси, однако выход на поле трех ключевых исполнителей, среди которых и украинец Александр Зинченко, помог "горожанам" забить три мяча, и пройти в следующий раунд (2:3).

Суонси — Манчестер Сити 2:3
Голы: Гримес, 20 (пен.), Целина, 29 — Б. Силва, 68, Нордфельдт, 79 (авт.), Агуэро, 89

Суонси: Нордфельдт — Робертс, ван дер Хоорн, Картер-Уикерс, Гримес — Байерс (Джон, 73), Фултон, Целина — Раутледж, Дайер (Асоро, 60), Джеймс.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Отаменди, Ляпорт, Делф (Зинченко, 57) — Д. Сильва, Гюндоган, Б. Сильва — Марез (Агуэро, 64), Жезус, Сане (Стерлинг, 57).

Предупреждение: Ляпорт.

На 79-й минуте Серхио Агуэро не реализовал пенальти (вратарь).

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Теги: Манчестер Сити
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