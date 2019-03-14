Манчестер Сити предложит Зинченко новый улучшенный контракт - СМИ

Наставник "горожан" считает, что украинец заслужил находиться в команде.

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко в последнее время показывает отличную игру и часто получает место в основном составе. В связи с этим руководство клуба приняло решение предложить украинцу новый улучшенный контракт.

Наставник “горожан“ Хосеп Гвардиола лично отметил прогресс Зинченко и восхищен результатами его работы.

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“Зинченко мне показал, насколько важно быть хорошим парнем. В августе он был готов к уходу из Манчестер Сити, и это было возможно, но я ни разу не видел в нем какого-то недовольства. И ни разу не было такого, чтобы он плохо тренировался.

Алекс действительно заслуживает того, чтобы находиться там, где он сейчас есть“, - приводит слова Гвардиолы The Sun.

Отметим, что в текущем сезоне левый фулбек сыграл в 20 поединках, отметившись 1 голом и 5 ассистами.

Напомним, в феврале Александр Зинченко попал в символическую сборную 26-го тура АПЛ, также стал лидером по количеству передач в 28-м туре чемпионата, а в 29-м туре Премьер-лиги стал лучшим игроком по количеству технико-тактических действий.

Кроме того, Зинченко стал лучшим игроком финала Кубка Лиги по версии WhoScored.

По итогам февраля Зинченко попал в символическую сборную АПЛ и стал лучшим игроком Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что украинец попал в символическую сборную минувшей недели Лиги чемпионов по версии WhoScored.