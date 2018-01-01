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Погба хочет остаться в Манчестер Юнайтед

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Французский футболист не собирается менять клубную прописку.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба сообщил руководству и тренерскому штабу клуба, что готов остаться в команде.

"Погба хотел уйти из МЮ, когда у него испортились отношения с бывшим наставником команды Жозе Моуринью. Однако сейчас ситуация изменилась, и Поль не намерен менять команду", - передает The Sun.

Действующий контракт француза с английским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон.

В этом сезоне Погба сыграл в футболке МЮ 40 матчей, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач.

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Теги: футбол, Поль Погба, Манчестер Юнайтед
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Источник: www.thesun.co.uk

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