Манчестер Юнайтед включился в борьбу за Рабьо
Оле-Гуннар Сульшер уже готовит список целей на летнее трансферное окно.
Манчестер Юнайтед включился в борьбу за полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо.
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Как сообщает The Sun, “красные дьяволы“ видят в 23-летнем хавбеке потенциальную замену стареющим Неманья Матичу, Андеру Эрэре и Хуану Мате. Уже этим летом истекает контракт Рабьо с ПСЖ, поэтому он может достаться “манкунианцам“ бесплатно.
Отметим, что в услугах Рабьо также заинтересованы такие гранды европейского футбола, как Барселона, Тоттенхэм, Челси и Арсенал.
Ранее сообщалось, что Адриен Рабьо отправился на скамейку запасных из-за отказа продлевать контракт с ПСЖ, По этой причине француз собирается судиться с клубом.
Напомним, Рабьо отправился в ночной клуб после вылета ПСЖ из Лиги чемпионов.
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