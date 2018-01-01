Манчестер Юнайтед включился в борьбу за Рабьо

Оле-Гуннар Сульшер уже готовит список целей на летнее трансферное окно.

Манчестер Юнайтед включился в борьбу за полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо.

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Как сообщает The Sun, “красные дьяволы“ видят в 23-летнем хавбеке потенциальную замену стареющим Неманья Матичу, Андеру Эрэре и Хуану Мате. Уже этим летом истекает контракт Рабьо с ПСЖ, поэтому он может достаться “манкунианцам“ бесплатно.

Отметим, что в услугах Рабьо также заинтересованы такие гранды европейского футбола, как Барселона, Тоттенхэм, Челси и Арсенал.

Ранее сообщалось, что Адриен Рабьо отправился на скамейку запасных из-за отказа продлевать контракт с ПСЖ, По этой причине француз собирается судиться с клубом.

Напомним, Рабьо отправился в ночной клуб после вылета ПСЖ из Лиги чемпионов.