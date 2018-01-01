Худший пенальти в истории футбола, который исполнили в Чемпионшипе

Пока в Европе следят за матчами Лиги чемпионов, в Англии проходят матчи Чемпионшипа.

Суонси не везет в матче с Вест Бромвичем twitter.com/WBA

В Англии в рамках 37-го тура Чемпионшипа Вест Бромвич принимает Суонси.

На 40-й минуте поединка при счете 1:0 в пользу хозяев поля Суонси получили шанс отыграть мяч - арбитр встречи назначил пенальти в ворота Вест Бромвича. Исполнять 11-метровый удар вышел полузащитник гостей Берсант Целина, однако он не справился.

Целина разбежался, однако в последний момент подскользнулся, потерял равновесие, и слегка пнул мяч в сторону, где его тут же выбил игрок Вест Бромвича.

Ранее сообщалось, что игроки Арсенала легли на газон, чтобы обеспечить фанатам обзор на пенальти в ворота МЮ.