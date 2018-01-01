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Худший пенальти в истории футбола, который исполнили в Чемпионшипе

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Пока в Европе следят за матчами Лиги чемпионов, в Англии проходят матчи Чемпионшипа.

Суонси не везет в матче с Вест Бромвичем
Суонси не везет в матче с Вест Бромвичем
twitter.com/WBA

В Англии в рамках 37-го тура Чемпионшипа Вест Бромвич принимает Суонси.

На 40-й минуте поединка при счете 1:0 в пользу хозяев поля Суонси получили шанс отыграть мяч - арбитр встречи назначил пенальти в ворота Вест Бромвича. Исполнять 11-метровый удар вышел полузащитник гостей Берсант Целина, однако он не справился.

Целина разбежался, однако в последний момент подскользнулся, потерял равновесие, и слегка пнул мяч в сторону, где его тут же выбил игрок Вест Бромвича.

Ранее сообщалось, что игроки Арсенала легли на газон, чтобы обеспечить фанатам обзор на пенальти в ворота МЮ.

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Теги: Чемпионшип, футбол, видео, прикол, Вест Бромвич, Суонси, пенальти
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