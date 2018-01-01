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Ключевой игрок Манчестер Сити продлил контракт с клубом

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Бернарду Силва подписал новое соглашение с "горожанами", рассчитанное до 2025-го года.
Бернарду Силва
Бернарду Силва
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва продлил соглашение с английским клубом.

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Как сообщает пресс-служба “горожан“, 24-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до лета 2025-го года. Его зарплата составит 200 тысяч фунтов (около 233 тысяч евро) в неделю. 

Отметим, что Силва - один из ключевых игроков Манчестер Сити. Он перешел в состав “горожан“ из Монако в 2017-м году за 45 миллионов евро. В текущем сезоне Силва сыграл 40 матчей за Манчестер Сити, в которых забил 9 мячей и выполнил 10 ассистов.

Напомним, Бернарду Силва принял участие в матче Лиги чемпионов против Шальке, в котором Манчестер Сити уничтожил соперника со счетом 7:0. Смотрите также видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Шальке.

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Теги: Бернарду Силва, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, контракт
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