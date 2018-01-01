Салах: Ради чемпионства в Англии я готов пожертвовать Лигой чемпионов

Лидер "красных" заявил, что в этом сезоне для его команды на первом месте находится именно чемпионат Англии.

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах сообщил, что готов пожертвовать своей мечтой выиграть Лигу чемпионов ради основной цели клуба в текущем сезоне - победы в АПЛ.

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“Лига чемпионов - это самый престижный клубный турнир, но мой клуб и город мечтает о победе в чемпионате Англии. Ради этого я готов пожертвовать собственной мечтой.

Конечно, в идеале было бы выиграть сразу два этих турнира, это было бы фантастическое достижение. Мы приложим все силы ради этого“, - приводит слова Салаха Sky Sports.

Напомним, по итогам 30-ти туров Ливерпуль занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, уступая лидирующему Манчестер Сити 1 балл.

Отметим, что в Лиге чемпионов Ливерпулю предстоит ответный матч с Баварией в рамках 1/8 финала турнира. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, который состоится в среду, 13-го марта, в 22:00 по киевскому времени.

Стоит сказать, что букмекеры считают фаворитом этой встречи клуб из Мюнхена.