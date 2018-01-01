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Салах: Ради чемпионства в Англии я готов пожертвовать Лигой чемпионов

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Лидер "красных" заявил, что в этом сезоне для его команды на первом месте находится именно чемпионат Англии.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах сообщил, что готов пожертвовать своей мечтой выиграть Лигу чемпионов ради основной цели клуба в текущем сезоне - победы в АПЛ.

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“Лига чемпионов - это самый престижный клубный турнир, но мой клуб и город мечтает о победе в чемпионате Англии. Ради этого я готов пожертвовать собственной мечтой. 

Конечно, в идеале было бы выиграть сразу два этих турнира, это было бы фантастическое достижение. Мы приложим все силы ради этого“, - приводит слова Салаха Sky Sports.

Напомним, по итогам 30-ти туров Ливерпуль занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, уступая лидирующему Манчестер Сити 1 балл.

Отметим, что в Лиге чемпионов Ливерпулю предстоит ответный матч с Баварией в рамках 1/8 финала турнира. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, который состоится в среду, 13-го марта, в 22:00 по киевскому времени.

Стоит сказать, что букмекеры считают фаворитом этой встречи клуб из Мюнхена.

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Теги: Мохамед Салах, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, Лига Чемпионов, футбол
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