Игроки Арсенала легли на газон, чтобы обеспечить фанатам обзор на пенальти в ворота МЮ

Забавная ситуация произошла в матче чемпионата Англии.

Весьма забавная ситуация произошла в матче 30-го тура чемпионата Англии между Арсеналом и Манчестер Юнайтед.

Читай также: Ливерпуль уверенно обыграл Бернли и сократил отставание от Ман Сити

На 69-й минуте встречи игрок "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал пенальти в ворота Манчестер Юнайтед, сделав счет в матче 2:0. Однако интереснее всего был не сам гол, а то, как его хотели увидеть фанаты Арсенала, сидевшие на первом ряду.

В тот момент, когда Обамеянг готовился выполнять 11-метровый удар, его товарищи по команде Алекс Ивоби и Маттео Гендузи закрыли своими спинами обзор болельщикам. Фанаты не растерялись и крикнули игрокам: "Алекс, Алекс, приляг!", после чего Гендузи с Ивоби без вопросов прильнули к земле.

Отметим, что в этом же матче фанат Арсенала выбежал на поле и толкнул Смоллинга. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "канониров".

Ранее сообщалось, болельщик выбежал на поле и одним ударом в голову отправил в нокдаун капитана Астон Виллы.