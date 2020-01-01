На вратаря Ливерпуля напали неизвестные на расовой почве

Юный Шамал Джордж пострадал из-за расовой дискриминации в Англии.

На 21-летнего голкипера Ливерпуля Шамала Джорджа напали на почве расовой нетерпимости.

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Как сообщает The Independent, неизвестные напали на Шамала и его брата прямо в центре Ливерпуля. Футболист получил травму лица, а инцидент попал на запись камер видеонаблюдения. В клубе потрясены случившимся и просят свидетелей помочь следствию.

“В Ливерпуле потрясены тем, что на Шамала и членов его семьи было совершено это ужасное нападение. Мы окажем им всяческую поддержу. Сейчас делом занимается полиция, но мы просим всех, кто располагает хоть какой-либо информацией, помочь расследованию.

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Клуб пока не будет больше комментировать эту ситуацию, и мы просим всех уважать частную жизнь Шамала и его семьи“, - говорится в заявлении “красных“.

По информации Liverpool Echo, на 28-летнего брата футболиста напали в баре, а на самого вратаря - на улице несколькими минутами позже. Инцидент произошел в ночь с 8-го на 9-е марта.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити Рахим Стерлинг написал трогательное письмо мальчику, которого дразнят из-за цвета кожи.