Болельщик выбежал на поле и одним ударом в голову отправил в нокдаун капитана Астон Виллы

Дикий случай произошел в английском Чемпионшипе. Во время дерби между Бирмингемом и Астон Виллой болельщик напал на капитана гостей Джека Грилиша.

Инцидент произошел на 10-й минуте встречи. Болельщик выбежал на поле и ударил сзади кулаком по голове футболиста. От удара кулаком ничего не подозревавший Грилиш упал на газон.Стюарды оперативно вывели нападавшего с поля, злоумышленник уже был задержан и арестован.

Fan attacking Grealish from behind. That is absolutely disgraceful... #avfc pic.twitter.com/ItheszrF5P