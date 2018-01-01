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Ливерпуль уверенно обыграл Бернли и сократил отставание от Ман Сити

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В активе Ливерпуля 73 пункта.
Игроки Ливерпуля против Бернли
Игроки Ливерпуля против Бернли
Getty Images

В 30-м туре АПЛ Ливерпуль встречался с набравшим ход в последних играх Бернли.

Матч начался достаточно неожиданным образом. Уже на 6-й минуте Эшли Уэствуд забил удивительный гол "сухим листом".

Однако уже в первом тайме благодаря голу Фирмино, который пробил сильно и точно из приделов штрафной, и Мане, который получил мяч в штрафной отправил его в правый угол ворот, повел в счете.

Уже в середине второго тайма, после невероятной ошибке защитника Роберто Фирмино легко покатил мяч в пустые ворота с близкого расстояния.  Бернли боролись до последних минут. На 92 минуте матча Йоханн Гудмундссон забил гол, отлично завершив атаку. Ливерпуль забил в ответ, через 1 минуту. Мане получил хороший пас от Старриджа и спокойно пробил по центру ворот.

Итог матча - 4:2 в пользу Ливерпуля.

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Теги: Ливерпуль, Бернли, АПЛ
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Источник: isport.ua

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