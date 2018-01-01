Зинченко стал лучшим игроком Манчестер Сити в феврале
Болельщики отдали украинцу большинство голосов.
Латераль сборной Украины и английского Манчестер Сити получил большинство голосов в голосовании за лучшего игрока февраля.
Украинец набрал в голосовании 45% из 24 188 голосов.
Второе место занял Серхио Агуэро, который был признан лучшим игроком Премьер-лиги. В активе аргентинца 41% голосов. Рахим Стерлинг набрал всего 14%.
Зинченко сыграл за Ман Сити 5 матчей в феврале, в которых отдал 2 голевые передачи.
Источник: Манчестер Сити
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