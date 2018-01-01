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Зинченко стал лучшим игроком Манчестер Сити в феврале

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Болельщики отдали украинцу большинство голосов.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Латераль сборной Украины и английского Манчестер Сити получил большинство голосов в голосовании за лучшего игрока февраля.

Украинец набрал в голосовании 45% из 24 188 голосов.

Второе место занял Серхио Агуэро, который был признан лучшим игроком Премьер-лиги. В активе аргентинца 41% голосов. Рахим Стерлинг набрал всего 14%.

Зинченко сыграл за Ман Сити 5 матчей в феврале, в которых отдал 2 голевые передачи.

Источник: Манчестер Сити

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