Зинченко стал лучшим игроком Манчестер Сити в феврале

Болельщики отдали украинцу большинство голосов.

Латераль сборной Украины и английского Манчестер Сити получил большинство голосов в голосовании за лучшего игрока февраля.

Украинец набрал в голосовании 45% из 24 188 голосов.

Второе место занял Серхио Агуэро, который был признан лучшим игроком Премьер-лиги. В активе аргентинца 41% голосов. Рахим Стерлинг набрал всего 14%.

Зинченко сыграл за Ман Сити 5 матчей в феврале, в которых отдал 2 голевые передачи.

Источник: Манчестер Сити