Стало известно, сколько МЮ заплатит Мольде за Сульшера

Юнайтед принял решение оставить норвежца в клубе на постоянной основе.

Руководство Манчестер Юнайтед выплатит норвежскому клубу Мольде компенсацию за переход тренера Оле-Гуннара Сульшера в случае подписания специалистом полноценного контракта с МЮ.

Как сообщает The Sun, манкунианцы заплатят 6 млн фунтов стерлингов (около 7 млн евро) предыдущему клубу норвежского специалиста. Это необязательная компенсация, ведь соглашение Сульшера с Мольде было расторгнуто до его перехода на пост исполняющего обязанности тренера "красных дьяволов" в декабре 2018 года.

О назначении Сульшера главным тренером команды на постоянной основе пока не объявлено.

На данный момент манкунианцы находятся на 4-м месте в АПЛ и продолжают борьбу за Кубок Англии. А в эту среду, 6 марта, подопечные Сульшера смогли пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев в двухматчевом противостоянии ПСЖ (0:2, 3:1).

Ранее сообщалось, сколько Сульшер будет зарабатывать в МЮ.

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