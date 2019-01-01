Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гвардиола: Не собираюсь покидать Манчестер Сити

Комментариев: 0
Специалист - о слухах со стороны Ювентуса.
Пеп Гвардиола
Пеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер английского Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал слухи о заинтересованности в его персоне со стороны итальянского Ювентуса.

"Честно говоря, мне обидно за Массимилиано Аллегри, ведь он действительно очень хороший специалист. У меня еще два года по контракту с Манчестер Сити.

Я никуда не уйду, если только меня не уволит руководство. В ближайшие два сезона я в Ювентус точно не перейду", - заявил Гвардиола.

Поделись:
Теги: Пеп Гвардиола, Манчестер Сити, Ювентус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: isport.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь