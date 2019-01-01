Гвардиола: Не собираюсь покидать Манчестер Сити

Специалист - о слухах со стороны Ювентуса.

Главный тренер английского Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал слухи о заинтересованности в его персоне со стороны итальянского Ювентуса.

"Честно говоря, мне обидно за Массимилиано Аллегри, ведь он действительно очень хороший специалист. У меня еще два года по контракту с Манчестер Сити.

Я никуда не уйду, если только меня не уволит руководство. В ближайшие два сезона я в Ювентус точно не перейду", - заявил Гвардиола.